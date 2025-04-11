Дешевые лимоны и томаты: апрельский обзор цен на «Комаровке»

Сильный ветер и снег не стали помехой для тех, кто пришел на «Комаровку», но людей на сезонном рынке заметно меньше, чем неделю назад. Однако продавцы не теряют оптимизма и заверяют, что скоро потеплеет, и рынок вновь оживет.
Покупатели берут зелень, томаты и огурцы, запасаются фруктами. Стоимость на продукцию варьируется в зависимости от товарного вида и страны произрастания, но выбор есть на любой кошелек.
Sputnik сходил на «Комаровку» и посмотрел, что из продуктов сейчас можно выгодно купить.
Клубничный бум
Если на прошлой неделе найти клубнику из Греции можно было по 13 рублей за килограмм, то сейчас стоимость ягоды ожидаемо выросла. Теперь она варьируется от 19,8 до 22 рублей.
Каждый год такое периодически происходит. Клубника может где-то застрять на таможне, ее подешевле потом отдают. Мы уже привыкли, что у людей это вызывает ажиотаж.
Она добавляет, что ягоду неплохо берут и сейчас, даже по выросшей цене.
Хватает на рынке и экзотической голубики из Перу — от 99 до 109 рублей за килограмм, но ее продают и по 100 граммов. Также кое-где встречается малина из Испании — 20−25 рублей за небольшую упаковку.
Фрукты
Запастись мандаринами можно за 4,9−13,9 рубля за кило. Яблоки в среднем стоят 3,83−4,21 рубля. Ассортимент обширный, не во всякой торговой сети есть такой выбор. Груши продаются по 3,9−9,9 рубля.
Бананы готовы отдать за 4,9−7,5 рубля за килограмм. Киви в среднем стоит 5,9−12,9 рубля. Найти на сезонном рынке можно и доступную экзотику: манго по 4,9 за штуку, правда, встречается и дороже — по 9,9. Внутри павильона стоимость экзотического фрукта уже достигает 45 рублей за один плод или 65 рублей за кило.
«Драконий фрукт» из Китая на сезонном рынке по акции отдают за 10 рублей за килограмм. Обещают, что он будет сладким и спелым.
Цены на лимоны
Купить лимоны на рынке можно по доступной цене — хватает предложений по 3,9 рубля за килограмм, как правило, они привезены из Турции. Также есть множество вариантов из ЮАР, но стоят дороже — 8,9−13 рублей. Тем не менее выбрать есть из чего.
Не переживайте, без лимонов не останетесь. Да и цены на них вряд ли вырастут.
Апельсины сейчас продают на «Комаровке» по 6,9−11,9 рубля за килограмм.
Томаты подешевели
Что касается помидоров, то по сравнению с прошлой неделей их стоимость немного упала. Так, предложения начинаются от 5,9 рубля и доходят до 13,9. На сорт «Черри» цена выше — от 8,9 до 25 рублей. Самые дорогие томаты — из Испании.
Встречается иногда и азербайджанские «Бычье сердце». Крупные, мясистые плоды недешевые — 19,9 рубля за килограмм.
Огурцы по-прежнему стоят 6,9−7,5 рубля за «гладкий» и 7,56 — за «колючий». Все овощи — белорусские. Симпатичный картофель можно найти по 3,5 рубля за килограмм, морковь — по 1,50−3 рубля. Стоит отметить, что, по словам продавцов, жители столицы сейчас покупают картофель реже — более популярны становятся овощи и зелень.
Килограмм редиса продают по 5−8,5 рубля. Чтобы найти более приемлемую цену, не стоит торопиться, нужно походить между прилавками — порой цифры отличаются на порядок.
Пучок (100 граммов) перьевого лука продают по 1−1,5 рубля, укропа и петрушки — по полтора. Салат «Айсберг» стоит 5,9−7,3 рубля за килограмм. Капусту отдают за 1,47−8,5.
Почему стоит идти на «Комаровку»?
Продавцы на рынке на камеру говорить не хотят, но с радостью пообщаются без нее. Одна из них отмечает, что на «Комаровке» строгий санитарный контроль, а на прилавок попадает только самое лучшее.
В магазине положат ящик фруктов, 10 покупателей придет, выберет лучшее, а остальные люди будут трогать товар — в итоге к вечеру он имеет не лучший вид. У нас же все отборное, да и попробовать можно.
Еще один продавец вспоминает, что на столичный рынок ходили еще ее родители, некоторые семьи до сих пор придерживаются таких традиций.
В будние дни в основном идут на рынок те, кто близко живет. А в выходные люди уже приезжают на закупки семьями. Берут в основном клубнику, томаты, зелень. Людям сейчас хочется весны, поэтому и выбор товаров такой.
Крытый рынок
В крытом павильоне продают мясо и сыры, экзотические фрукты. В последнем случае цены там выше, чем на сезонном. Особый интерес вызывает разнообразие сыров. На выбор есть как белорусская продукция, так и европейская.
Так, цена на отечественные сыры начинаются от 13,5 рубля за килограмм и доходит до 48. Средняя же — порядка 27 рублей. В этом диапазоне можно купить кило многих видов. К слову, пробовать дают и здесь, главное — не стесняться.
Что касается импортных, то здесь цены доходят до 178 рублей за килограмм. Дороже всего козий сыр «Тартуфо» из Нидерландов. Недалеко от него ушел «Грюйер» из Швейцарии — 177 рублей. Иранский сыр дешевле на порядок — 56 рублей за кило.