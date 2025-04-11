Дешевые лимоны и томаты: апрельский обзор цен на «Комаровке»

Купить лимоны на рынке можно по доступной цене — хватает предложений по 3,9 рубля за килограмм, как правило, они привезены из Турции. Также есть множество вариантов из ЮАР, но стоят дороже — 8,9−13 рублей. Тем не менее выбрать есть из чего.