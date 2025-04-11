10+ открыток и теплых пожеланий в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — один из самых светлых христианских праздников, предваряющий Пасху. В этот день вспоминают приход Иисуса в Иерусалим, в храмах проводят особые службы, после которых освещают ветки только что распустившейся вербы, а верующие поздравляют друг друга. Чтобы поделиться радостью этого дня с родными и близкими «Газета.Ru» подготовила открытки и текстовые поздравления с праздником.