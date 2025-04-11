И обогреватель не включишь, и телевизор не посмотришь: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в пятницу, 11 апреля 2025.
Ботаника.
Ул. Диминеций, 2−20, 20A, 30−42, 46, 27, 31, 35, 43, 53/1, 53A, 55, 59, 61A, 69/1, 71−73, Доробанць, 1−15, 19−23, 2−8, 8A, 8B, Мунчешть, 94−104, 104A, 160, Плаюлуй, 7A, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2−10, 10A, 10B, 10/4, 3−9 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы.
Ул. Е. Кока, 24, 26A, B, G, D, V, 28, 30A, 30B, 45−57, И. Крянгэ, 10/1, 12/1, 16/1, 20, 20/2, 20/4, 22, 999, Лиссабон, 2/2, ⅔ — с 09:10 до 17:00.
Центр.
Ул. Албишоара, 64, 64A, 64/2, 66, A. Ботезату, 1, 5−11, 2−4, Б. Петричейку Хашдеу, 2, П. Рареш, 36, 48, 49, 59, Романэ, 24, 28, 30, 30/1, 32 — с 08:50 до 16:50.