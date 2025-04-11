И обогреватель не включишь, и телевизор не посмотришь: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Ул. Е. Кока, 24, 26A, B, G, D, V, 28, 30A, 30B, 45−57, И. Крянгэ, 10/1, 12/1, 16/1, 20, 20/2, 20/4, 22, 999, Лиссабон, 2/2, ⅔ — с 09:10 до 17:00.