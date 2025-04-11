«Чаще всего в возрасте 11 — 13 лет». Белорусский судья сказала, почему детей в Беларуси помещают в спецшколы

В суде рассказали, когда в Беларуси несовершеннолетнего могут направить в спецучреждение, пишет БелТА.
Так, судья Минского городского суда Екатерина Чайко рассказала, что во всем объеме дел гражданского судопроизводства количество разбирательств о помещении несовершеннолетних в специальные воспитательные учреждения остается мизерным. В 2022-м таких дел было 20, в 2023 — 25, а в 2024-м суд рассмотрел 30 заявлений по вопросу помещения (освобождения) детей в спецшколы.
Решая индивидуально каждое дело, суд учитывает заболевания, которые препятствуют помещению в спецшколу, характеристики на ребенка и семью.
При этом по закону несовершеннолетнего в возрасте от 11 до 18 лет в спецучреждение могут поместить если в отношении него отказали в возбуждении уголовного дела (по ряду причин), если в течение года после освобождения от уголовной ответственности его привлекли к административной ответственности, в том числе за распитие спиртного, хищение, хулиганство, жестокое обращение с животными и т.д., и у несовершеннолетнего нет готовности вести правопослушный образ жизни.
В суде подчеркнули, что помещение в спецучреждение — завершающая стадия в системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
К слову, по статистике, чаще всего в спецшколы суды Минска помешают детей в возрасте 11 — 13 лет, а 16-летних чаще направляют в специальное лечебно-воспитательное учреждение, 17-летних нарушителей — в приемники-распределители.
Ребенка направляют в спецучреждение на срок до двух лет, учитывая при этом его личность, условия жизни в семье, взаимоотношения с родителями и другими членами семьи, наличие влияния лиц, которые ведут противоправный образ жизни.
В специальных воспитательных учреждениях у несовершеннолетних — особые условия воспитания, обучения и содержания. Направление в спецшколы обеспечивает защиту их прав и интересов, а также пресекает возможные случаи совершения ими преступлений и иных антиобщественных деяний.
Ранее мы писали, что белорусам позволили самим писать заявления о направлении детей в спецшколы: «Родители уже с ними ничего не могут сделать».
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