«Чаще всего в возрасте 11 — 13 лет». Белорусский судья сказала, почему детей в Беларуси помещают в спецшколы

При этом по закону несовершеннолетнего в возрасте от 11 до 18 лет в спецучреждение могут поместить если в отношении него отказали в возбуждении уголовного дела (по ряду причин), если в течение года после освобождения от уголовной ответственности его привлекли к административной ответственности, в том числе за распитие спиртного, хищение, хулиганство, жестокое обращение с животными и т.д., и у несовершеннолетнего нет готовности вести правопослушный образ жизни.