Провал образовался в Ленинском районе Челябинска из-за обрушения коллектора. Как сообщили корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе городской администрации, идёт поиск подрядчика для устранения повреждения.
Глубокая яма появилась накануне, 10 апреля, рядом с магазином по продаже воды на улице Новороссийской. В мэрии уточнили, что на участке произошло обрушение коллектора диаметром 1200 мм.
Провал огородили. Также демонтировали электроопору, попавшую в зону обрушения.
«В данный момент ведется работа по определению подрядчика для устранения повреждения в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле Управления ЖКХ», — заверили в мэрии.