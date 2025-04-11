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Провал образовался в Ленинском районе Челябинска из-за обрушения коллектора

Мэрия ищет подрядчика для устранения повреждения.

Источник: Администрация Челябинска

Провал образовался в Ленинском районе Челябинска из-за обрушения коллектора. Как сообщили корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе городской администрации, идёт поиск подрядчика для устранения повреждения.

Глубокая яма появилась накануне, 10 апреля, рядом с магазином по продаже воды на улице Новороссийской. В мэрии уточнили, что на участке произошло обрушение коллектора диаметром 1200 мм.

Провал огородили. Также демонтировали электроопору, попавшую в зону обрушения.

«В данный момент ведется работа по определению подрядчика для устранения повреждения в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле Управления ЖКХ», — заверили в мэрии.