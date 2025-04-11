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Нападющий Антон Берлёв покидает ХК «Сибирь»

Он провел 19 матчей в составе клуба

Источник: Соцсети

В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» решил расторгнуть контракт с нападающим Антоном Берлёвым по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что Берлёв вступил в состав клуба в ноябре прошлого года. На его счету числятся 19 матчей, на которых провел одну результативную передачу.

ХК «Сибирь» выразил слова признательности нападающему за проведенный сезон и пожелал удачи спортсмену в профессиональной карьере.

Как уточняется на сайте клуба, Антон Берлёв переехал в Новосибирск из Санкт-Петербурга и является воспитанником детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею «СКА-Петергоф».

Ранее стало известно, что нападающий Тэйлор Бек покидает ХК «Сибирь».