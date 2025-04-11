Житель Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Житель Череповца решил купить по акции 10 билетов одной лотереи, а в подарок получил один билет другой лотереи — «Лавина призов», который и принес ему выигрыш в 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
«Счастливчиком из Череповца, выигравшим первый в истории лотереи “Лавина призов” суперприз в размере 20 331 978 рублей, оказался военнослужащий на пенсии Юрий», — сообщили в компании.
Мужчина рассказал, что зашел в торговый центр и решил поучаствовать в акции от распространителя лотерей — купил 10 билетов лотереи «Мечталлион» и получил в подарок билет «Лавины призов», который в этот же день принес ему многомиллионный выигрыш.
«Юрий был совершенно ошарашен, когда ему пришло оповещение о призе, и даже не сразу понял, что произошло. Он обратился к сыну, и тот подтвердил, что сумма превышает 20 миллионов рублей. К слову, счастливчик так еще и не решил, куда хочет потратить деньги», — добавили в компании.