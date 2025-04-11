Житель Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету

«Юрий был совершенно ошарашен, когда ему пришло оповещение о призе, и даже не сразу понял, что произошло. Он обратился к сыну, и тот подтвердил, что сумма превышает 20 миллионов рублей. К слову, счастливчик так еще и не решил, куда хочет потратить деньги», — добавили в компании.