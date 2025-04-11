На Океанском проспекте Владивостока перекрыли две дорожные полосы

Во Владивостоке на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной проводят ремонт дорог. Из-за этого две полосы движения заняты, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
Движение на участке осложнено, заняты две полосы. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда.
Недавно мы писали, что в Приморье начались земляные работы на дороге Осиновка — Рудная, ведущей в Арсеньев. Здесь снимают старый асфальт. Слабый грунт меняют на скальный. До 30 сентября 2025 года специалисты полностью обновят дорожное полотно на 10-километровом участке, укрепят обочины, восстановят водопропускные трубы. Также здесь установят знаки, сигнальные столбики, барьеры и нанесут разметку.