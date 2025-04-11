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Ростовчан в последний рабочий день ждет дождь

В Ростове-на-Дону в пятницу, 11 апреля, пройдет дождь.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в последний рабочий день. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гисметео.

11 апреля Ростов-на-Дону встретит переменчивой весенней погодой. Утром возможны туман и слабый дождь, но уже к полудню небо прояснится, и температура начнет подниматься. Днем столбики термометров покажут до +14 градусов. Вечером в городе станет прохладнее до +7 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 3−5 м/с, временами порывы достигнут до 7 м/с. Отметим, что из-за переменчивой погоды ростовчанам лучше одеться потеплее и не забыть зонт.