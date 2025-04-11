Ростовчан в последний рабочий день ждет дождь

11 апреля Ростов-на-Дону встретит переменчивой весенней погодой. Утром возможны туман и слабый дождь, но уже к полудню небо прояснится, и температура начнет подниматься. Днем столбики термометров покажут до +14 градусов. Вечером в городе станет прохладнее до +7 градусов.