Ростовчан в последний рабочий день ждет дождь

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в последний рабочий день. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гисметео.
11 апреля Ростов-на-Дону встретит переменчивой весенней погодой. Утром возможны туман и слабый дождь, но уже к полудню небо прояснится, и температура начнет подниматься. Днем столбики термометров покажут до +14 градусов. Вечером в городе станет прохладнее до +7 градусов.
Ветер ожидается северо-восточный, 3−5 м/с, временами порывы достигнут до 7 м/с. Отметим, что из-за переменчивой погоды ростовчанам лучше одеться потеплее и не забыть зонт.