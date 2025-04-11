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C 18 апреля будут возобновлены авиарейсы из Казани в Белград

Из столицы Татарстана самолеты будут вылетать по пятницам и воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда

C 18 апреля будут возобновлены авиарейсы из Казани в Белград. Они будут выполняться дважды в неделю. Из столицы Татарстана самолеты будут вылетать по пятницам и воскресеньям, из Сербии — по четвергам и субботам. Билеты уже есть в продаже. На майские вылеты их можно приобрести по цене от 32 тысяч рублей в одну сторону, в апреле — от 42 тысяч рублей.

Последний рейс из Казани в Белград был совершен в январе текущего года. Тогда авиакомпания официально не комментировала приостановку полетов.

Ранее мы сообщали, что из Казани в Ташкент 30 марта запустили регулярные рейсы. Полеты осуществляются два раза в неделю.