C 18 апреля будут возобновлены авиарейсы из Казани в Белград. Они будут выполняться дважды в неделю. Из столицы Татарстана самолеты будут вылетать по пятницам и воскресеньям, из Сербии — по четвергам и субботам. Билеты уже есть в продаже. На майские вылеты их можно приобрести по цене от 32 тысяч рублей в одну сторону, в апреле — от 42 тысяч рублей.