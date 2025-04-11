«Ноктилюка» и климат: биолог объяснил, почему вода в бухте Соболь стала розовой

Жители Владивостока обратили внимание на цвет воды на пляже. Море, по словам очевидцев, стало неестественно розовым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Patroklinfo.
Такой феномен заметили в бухте Соболь на Патрокле.
Корр. ИА PrimaMedia обратился за комментарием к директору ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Андрею Гончарову, который пояснил, что это естественное явление. Подобный цвет воды характерен для цветения одноклеточной водоросли «Ноктилюки», которую еще называют «Ночесветкой». Правда, в этом году оно началось рано.
— Зима в этом году была аномальная во многих отношениях: тёплая, лёд поздно встал, рано ушёл. Подлёдная рыбалка была очень бедная. Думаю, это в первую очередь изменения климата, — рассказал Андрей Гончаров.
Напомним, в январе жители Владивостока столкнулись с коричневым цветом воды в море. Это их насторожило, но повода для волнений, как оказалось, не было. В Амурском заливе просто начались зимние «цветения». «Красный прилив» и вода цвета «Фанты» были вызваны массовым развитием диатомовых водорослей рода Thalassiosira nordenskioeldii.