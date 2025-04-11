«Ноктилюка» и климат: биолог объяснил, почему вода в бухте Соболь стала розовой

Напомним, в январе жители Владивостока столкнулись с коричневым цветом воды в море. Это их насторожило, но повода для волнений, как оказалось, не было. В Амурском заливе просто начались зимние «цветения». «Красный прилив» и вода цвета «Фанты» были вызваны массовым развитием диатомовых водорослей рода Thalassiosira nordenskioeldii.