В Омской области все готово к открытию навигации

В Омской области завершаются подготовительные работы к открытию навигационного сезона 2025 года. Суда проходят покраску и обновление интерьеров, закупается необходимый навигационный инвентарь. В предстоящем сезоне пассажирские перевозки планируются по трем популярным направлениям.
Расписание пассажирских перевозок:
Маршрут «Центр — Зеленый берег» (теплоход «Москва — 126»): Навигация откроется 7 мая. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление от «Центра» в 8:10 и 15:00, от «Зеленого берега» в 11:10 и 18:00.
Маршрут «Омск — Большеречье» (теплоход «Заря — 353»): Первый рейс состоится 6 мая. Отправление из Омска по вторникам и субботам в 7:50, из Большеречья по средам и субботам в 8:00.
Маршрут «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» (катера «Строительный № 356» и «Строительный № 360»): Перевозки будут осуществляться по будням с 6 мая по 24 октября 2025 года.
Ранее мы писали, что в Омской области рассматривается открытие водного пути по Иртышу в Китай и соседний Казахстан.