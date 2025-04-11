В Омской области все готово к открытию навигации

Маршрут «Центр — Зеленый берег» (теплоход «Москва — 126»): Навигация откроется 7 мая. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление от «Центра» в 8:10 и 15:00, от «Зеленого берега» в 11:10 и 18:00.