Пушица расцвела на болотах под Петербургом

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина. Лесной орех зацветает до распускания листьев. Мужские сережки формируются еще с осени, весной они раскрываются. Если по сережке легонько ударить, то оттуда вылетит облачко желтой пыльцы.