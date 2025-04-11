Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушица расцвела на болотах под Петербургом

В Петербурге и его окрестностях сейчас активно цветет болотный первоцвет — пушица, сообщил петербургский биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале «Каждой твари по паре».

Источник: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Павел Глазков подчеркнул важность пушицы для экосистемы болот. Это растение играет ключевую роль в формировании кочек, которые служат укрытием и местом размножения для множества животных, включая насекомых, птиц и млекопитающих. Кочки удерживают влагу и защищают почву от разрушения. Весной пушица становится важным источником корма для лосей, гусей и уток.

Пушице нередко дают такие прозвища, как «заячий хвостик», «хлопковая трава» или «болотный хлопок».

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина. Лесной орех зацветает до распускания листьев. Мужские сережки формируются еще с осени, весной они раскрываются. Если по сережке легонько ударить, то оттуда вылетит облачко желтой пыльцы.