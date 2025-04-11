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В пожарной части Ростова появился пушистый новобранец

Ушастый пожарный: заяц поселился в ростовской части.

Источник: Комсомольская правда

Необычное пополнение появилось в одной из пожарно-спасательных частей Ростова-на-Дону. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области, на днях к огнеборцам неожиданно забежал дикий заяц.

Косой сразу понял, что попал в надежные руки. Спасатели накормили пушистого гостя морковью, обогрели, и теперь он явно не собирается уходить.

Новый «боец» уже успел освоиться в помещении и стать всеобщим любимцем расчета.

Если он захочет вернуться в дикую природу — его выпустят. Но пока ушастый гость явно наслаждается теплым приемом и, кажется, уже «поступил на службу».