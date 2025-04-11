Первый космонавт Беларуси Марина Василевская высказалась о новом полете в космос

Первый космонавт суверенной Беларуси, герой Беларуси Марина Василевская сказала, когда может состояться ее новый полет в космос, пишет БелТА.
Как обратил внимание глава управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Петр Витязь, к полету белорусских космонавтов следует подходить с позиций экономичности. При этом профессор подчеркнул, что, в целом, Академия наук всегда готова выполнить поручения.
— Если наступит такая возможность, то, конечно, руководство примет соответствующее решение, — отметил Витязь.
Также и первый космонавт Беларуси Марина Василевская высказалась о своем возможном следующем полете в космос.
— Если Родина скажет лететь — полетим, — пояснила она.
А еще Марина Василевская сказала о предложении президента России Владимира Путина: «Приглашал остаться в отряде космонавтов на постоянную работу».
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что немцы «поплыли» из-за США и англичан.