Первый космонавт Беларуси Марина Василевская высказалась о новом полете в космос

Как обратил внимание глава управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Петр Витязь, к полету белорусских космонавтов следует подходить с позиций экономичности. При этом профессор подчеркнул, что, в целом, Академия наук всегда готова выполнить поручения.