В День космонавтики на челябинской телебашне включится праздничная подсветка

12 апреля в честь Дня космонавтики на челябинской телебашне включится яркая подсветка. На световом панно появятся поздравления: надписи «12 апреля — День космонавтики» и легендарное «Поехали», отсчет старта ракеты и изображение взлетающей в небо гигантской ракеты. Подсветка будет работать с 20:45 до полуночи.
В пресс-службе филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» рассказали, что участие в акции примет и останкинская телебашня в Москве, телебашни в Воронеже, Казани, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге и еще в многих других городах.