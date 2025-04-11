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В День космонавтики на челябинской телебашне включится праздничная подсветка

На телебашне в Челябинске 12 апреля появится изображение гигантской ракеты.

Источник: Пресс-служба филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ»

12 апреля в честь Дня космонавтики на челябинской телебашне включится яркая подсветка. На световом панно появятся поздравления: надписи «12 апреля — День космонавтики» и легендарное «Поехали», отсчет старта ракеты и изображение взлетающей в небо гигантской ракеты. Подсветка будет работать с 20:45 до полуночи.

В пресс-службе филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» рассказали, что участие в акции примет и останкинская телебашня в Москве, телебашни в Воронеже, Казани, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге и еще в многих других городах.