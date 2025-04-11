В День космонавтики на челябинской телебашне включится праздничная подсветка

12 апреля в честь Дня космонавтики на челябинской телебашне включится яркая подсветка. На световом панно появятся поздравления: надписи «12 апреля — День космонавтики» и легендарное «Поехали», отсчет старта ракеты и изображение взлетающей в небо гигантской ракеты. Подсветка будет работать с 20:45 до полуночи.