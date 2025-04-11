«Не менее 15 ударов»: в Башкирии пьяный ревнивец избил до смерти сожительницу

В Башкирии Ишимбайский городской суд вынес приговор 65-летнему мужчине. Его, как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
В сентябре прошлого года подсудимый и его 29-летняя сожительница во время распития спиртного поссорились на почве ревности. Мужчина не менее 15 раз ударил жертву руками и кухонным ножом. Потерпевшей оказали медицинскую помощь, однако через несколько месяцев он скончалась в больнице от полученных травм.
Суд назначил мужчину десять колонии строгого режима, также с него взыскали два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей. Приговор пока еще не вступил в законную силу.
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