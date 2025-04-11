Повар рассказал, как при Иване Грозном ели «суши» во время Великого поста

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. При Иване Грозном во время Великого поста была практика есть суши — но не японское блюдо, а сушеную или вяленую рыбу, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор книг о русской кухне, телеведущий Максим Сырников.
«Посмотрим времена Ивана Грозного, XVI век — “Домострой” и отдельную книгу, которая к нему прилагается, — “Книга яств, во весь год в стол подаваемых”. Там удивительные для нас вещи — вполне дозволялась рыба. Сказано, что в Великий пост “подвижные к Богу люди” свежую рыбу не едят (кроме праздников Благовещения и Вербного Воскресенья), но едят суши. Но подразумеваются не те суши, которые в японской кухне, а сушеная или вяленая рыба. Это, конечно, не церковное установление, но традиция православной кухни тех лет», — сказал он.
Сырников уточнил, что свежую рыбу и в те времена, и сейчас разрешается есть в Благовещение и Вербное Воскресенье, за неделю до Пасхи, — в качестве «праздничного послабления для постящихся».
«Например, у писателя Ивана Шмелева есть упоминание благовещенской кулебяки — рыбного пирога из постного теста, который специально готовили к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы», — заключил собеседник агентства.
В этом году Великий пост начался 3 марта и закончится 19 апреля, если считать вместе со Страстной неделей. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. Как говорят священники, мирянам во время Великого поста, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного. Рыбу можно в праздник Благовещения (отмечается 7 апреля и почти всегда, за редкими исключениями, приходится на Великий пост), и в Вербное воскресенье (в этом году — 13 апреля). Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, разрешается есть икру.