Повар рассказал, как при Иване Грозном ели «суши» во время Великого поста

«Посмотрим времена Ивана Грозного, XVI век — “Домострой” и отдельную книгу, которая к нему прилагается, — “Книга яств, во весь год в стол подаваемых”. Там удивительные для нас вещи — вполне дозволялась рыба. Сказано, что в Великий пост “подвижные к Богу люди” свежую рыбу не едят (кроме праздников Благовещения и Вербного Воскресенья), но едят суши. Но подразумеваются не те суши, которые в японской кухне, а сушеная или вяленая рыба. Это, конечно, не церковное установление, но традиция православной кухни тех лет», — сказал он.