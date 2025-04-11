В Советске в кафе нашли кишечную палочку

Работа кафе «Литовская кухня “Цеппелины” в Советске приостановлена из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ходе проверки было установлено, что на столовой посуде и кухонном инвентаре находились бактерии группы кишечных палочек, хотя по гигиеническому нормативу их быть не должно.
На кухне не было производственного контроля за качеством готовых блюд, разделочные ножи для обработки сырой и готовой продукции хранились совместно и другие нарушения.
По решению суда общепит закрыт на 30 суток.