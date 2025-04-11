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Клещи активизировались в Нижегородской области

В Нижегородской области наблюдается увеличение случаев активности клещей.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, предоставленной региональным управлением Роспотребнадзора, в настоящее время зарегистрировано 126 обращений в больницы и поликлиники из-за укусов клещей, при этом 61 случай зафиксирован у несовершеннолетних.

В управлении отметили, что текущие показатели в три раза превышают количество обращений за аналогичный период предыдущего года.

Наиболее часто нападения клещей происходили в сельских районах (33% случаев), на территории садов и огородов (25%), а также вблизи жилых домов (19%). Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 2050 человек, включая 134 ребенка.