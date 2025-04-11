В Новосибирске траты на школьные выпускные достигли 50 тыс рублей за ребенка

«На выпускной я уже сдала 30 тысяч рублей. Суммарно, начиная с октября. Сюда входит аренда ресторана, еда, напитки, ведущий и вся программа вечера, фото- и видеосъемка. Еще подарки учителям: самый дорогой — классному руководителю — на него сдавали по две тысячи. Платье и туфли дочери еще не покупали, займемся этим в мае. Примерно уже знаем, что будем покупать, дочь выбрала. Это обойдется нам в 20 тысяч рублей. Прическа, макияж — это траты я еще не считала, думаю, еще тысяч пять. Возможно, кого-то при нынешнем уровне цен это не впечатлит, но я считаю выпускной чрезмерно дорогим удовольствием. Я понимаю тех, кто отказывается от выпускных. В классе у дочери четыре человека не будут принимать в этом участие».