В Новосибирске траты на школьные выпускные достигли 50 тыс рублей за ребенка

В апреле и мае родители выпускников сдают последние деньги на выпускной. Как правило, никто сумму всегда дробит на несколько частей, никто не сдает всё целиком. Но даже взносы частями не делают эти траты незаметными. В 2025-м выпускные снова подорожали: выросли цены на ресторанное обслуживание, подняли расценки ведущие, ди-джеи и творческие коллективы, стала дороже одежда и обувь.
BFM-Новосибирск попросил родителей учеников 11-х классов рассказать, во сколько их семьям обойдется выпуск ребенка из школы.
Наталья К., мама ученицы одной из известных новосибирских гимназий, сообщила, что их семье выпускной обойдется в сумму чуть более 50 тысяч рублей:
«На выпускной я уже сдала 30 тысяч рублей. Суммарно, начиная с октября. Сюда входит аренда ресторана, еда, напитки, ведущий и вся программа вечера, фото- и видеосъемка. Еще подарки учителям: самый дорогой — классному руководителю — на него сдавали по две тысячи. Платье и туфли дочери еще не покупали, займемся этим в мае. Примерно уже знаем, что будем покупать, дочь выбрала. Это обойдется нам в 20 тысяч рублей. Прическа, макияж — это траты я еще не считала, думаю, еще тысяч пять. Возможно, кого-то при нынешнем уровне цен это не впечатлит, но я считаю выпускной чрезмерно дорогим удовольствием. Я понимаю тех, кто отказывается от выпускных. В классе у дочери четыре человека не будут принимать в этом участие».
Редакция BFM-Новосибирска в общей сложности опросила родителей учеников пяти новосибирских школ. Три из них относятся к условной категории «статусных» лицеев и гимназий. Ни в одной из суммы менее 50 тысяч не назвали. В школах, которые к числу престижных не относятся, траты на организацию выпускного праздника чуть скромнее. Родители называют суммы в 30−35 тысяч рублей.
«У нас выпускной будет за городом, на базе отдыха. Там две части — ресторанная с ведущими и вечерними нарядами, и на следующий день более демократичная с играми и шашлыками, — рассказала Дарья Л. — Так решили сделать, потому что класс у нас дружный, родители и дети хорошо общаются. Захотели душевно отметить. В итоге за сына я заплатила 30 тысяч рублей (сам выпускной, фотоальбом, фильм об 11 лет в школе, подарки учителям). И еще примерно 10 тысяч рублей за нас с мужем. Костюм сыну еще не покупали. В последний момент, видимо, побежим. Слишком много трат».
Учебу в школе родители давно уже не считают бесплатной: везде здесь взносы в фонды школы, классов, стало нормой устраивать праздники и совместные выезды на всевозможные развлекательные мероприятия, и это стоит немалых денег. 11-е классы называют самыми дорогими. Выпускной становится апофеозом трат. Кроме того, семьи выпускников тратят немалые суммы на репетиторов и курсы для подготовки к ЕГЭ.
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