Главные новости 11 апреля 2025 года

Дональд Трамп на заседании кабинета министров признал, что глава департамента эффективности управления Илон Маск выполнил «фантастическую» работу. Президент считает, что миллиардер выпускает «отличные машины», заявил, что купил один автомобиль, но при этом он сказал, что ему «не нужен Илон ни для чего».