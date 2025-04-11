Главные новости 11 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 апреля 2025 года.
Блинкен считает, что США может стать страной-изгоем
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что торговая политика Белого дома, связанная с повышением пошлин на импорт, может оставить страну в изоляции. По словам экс-чиновника, многие государства «отвернутся» от Штатов из-за утраты доверия, а наладить сотрудничество будет сложно.
Трамп рассказал о крушении вертолета на реке Гудзон
Президент США Дональд Трамп прокомментировал падение вертолета с пассажирами в Гудзон. Он сообщил, что предварительно в авиакатастрофе погибли пилот и пять пассажиров, в том числе трое детей. По данным СМИ, в вертолете находились глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья.
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Трамп выразил восхищение Маском и признался, что купил Tesla
Дональд Трамп на заседании кабинета министров признал, что глава департамента эффективности управления Илон Маск выполнил «фантастическую» работу. Президент считает, что миллиардер выпускает «отличные машины», заявил, что купил один автомобиль, но при этом он сказал, что ему «не нужен Илон ни для чего».
США просят Россию освободить американца-наемника ВСУ
Белый дом намерен добиться освобождения в России гражданина США Стивена Хаббарда, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обвинительный приговор наемнику суд вынес в октябре 2024 года. Кроме Хаббарда, Вашингтон планирует освободить других «несправедливо удерживаемых» американцев.