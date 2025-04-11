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В Иркутске выдают премию в размере 50 тысяч за участие в общественной жизни

Заявки на участие принимаются до 18 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутска могут получить премию губернатора в размере 50 тысяч рублей, а также именной сертификат. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, конкурсантам должно быть от 14 до 35 лет, а самое главное условие — активное участие в общественной жизни города, либо реализация каких-либо проектов.

— Конкурс проводится по нескольким номинациям. А именно участие в социально значимой деятельности в сфере молодежной политики, в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи, в научной или творческой деятельности, — уточнили в пресс-службе администрации.

Желающие должны успеть подать заявку до 18 апреля 2025 года.