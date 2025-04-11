В Иркутске выдают премию в размере 50 тысяч за участие в общественной жизни

Жители Иркутска могут получить премию губернатора в размере 50 тысяч рублей, а также именной сертификат. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, конкурсантам должно быть от 14 до 35 лет, а самое главное условие — активное участие в общественной жизни города, либо реализация каких-либо проектов.