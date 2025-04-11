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Турция впервые начала закупать хамсу из Новороссийска

Хамсу, выловленную в Новороссийске, импортируют в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Турция впервые начала закупать хамсу, выловленную в Новороссийске. Об этом рассказал председатель ассоциации рыбодобывающих предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа Юрий Атанов.

Хамсовая путина в Новороссийске официально завершилась 10 апреля, рыбаки закончили сезон в районе Геленджика. Несмотря на пессимистичные прогнозы, по словам Атанова, сезон оказался удачным.

Простой судов из-за штормов, поломок и смены экипажа остался в пределах нормы, составив менее 30%. Объем выловленной рыбы сохранился на уровне прошлых лет. Большая часть хамсы была заморожена и отправлена в различные регионы России.

«Впервые в истории у нас стала покупать хамсу Турция. Несмотря на то, что в Турции ловят свою хамсу, наша — дешевле», — цитирует слова Юрия Атанова в газета «Новороссийский рабочий».

Он также рассказал, что турки не едят соленую хамсу как россияне. Вместо этого они готовят турецкое национальное блюдо hamsi tava, для которого рыбу сначала маринуют, а затем жарят.

Ранее сообщалось, что Кубань представила арабским инвесторам потенциал инфраструктуры и товарооборота.