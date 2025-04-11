«Эльбрус» возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды

«Сегодня 11 апреля… на курорте открыты: канатные дороги Азау — Кругозор (2350 м — 3000 м), Кругозор — Мир (3000 м — 3500 м), Мир — Гарабаши (3500 м — 3847 м) и горнолыжные трассы: Мир — Кругозор, Кругозор — Азау», — говорится в сообщении.