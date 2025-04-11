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В Казани появился новый пункт приема вторсырья «Точка сбора»

Его открыли на улице Родины.

В Казани появился новый пункт приема вторсырья «Точка сбора». Его открыли на улице Родины. Об этом сообщили в пресс-службе УК ПЖКХ.

На новом пункте будет осуществляться прием более 35 видов отходов — от одежды и тканей до электроники. Опасные ТБО пока не принимаются. Речь идет о лампах, батарейках, градусниках.

Казанцы смогут сдать на переработку пластик, металл, стекло, макулатуру, тетрапак, пенопласт, мягкую упаковку (паучи), электронные устройства, мебель, автомобильные покрышки, мелкие фракции, бумагу, за исключением кассовых чеков. Пункт работает с 07:00 до 19:00.

Напомним, в Казани с помощью ИИ автомобилистов начали штрафовать за выброс мусора. Речь идет об оставлении отходов в неположенных для этого местах.