Весенние испытания: готов ли Дальний Восток к огню и воде

В Хабаровске уже 12 лет не могут достроить дамбу. Несмотря на жесткий дедлайн от Демешина, далеко не факт, что дамба будет готова в течение месяца. На Сахалине губернатор Лимаренко также выдал распоряжение об активизации работ по очистке русел рек.