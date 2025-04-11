Весенние испытания: готов ли Дальний Восток к огню и воде

Весна ежегодно становится испытанием для регионов Дальнего Востока. У каждого — своя специфика. Якутия горит и тонет, Забайкалье — в плену лесных пожаров. Приморье и Хабаровский край также топит. Свои беды есть и у других краев и областей.
Леса Забайкалья уже полыхают, федеральная Авиалесоохрана не успевает отправлять в регион новые группировки пожарных. Примечательно, что местные СМИ уже «кидают камни» в огород губернатора Осипова, который утверждал, что регион к пожарам полностью готов.
В Якутии в зоне потенциального подтопления находится 121 населенный пункт, где проживает более 24 тыс. человек; под угрозой могут оказаться более 6,6 тыс. жилых домов, 223 социально значимых объекта, 51 объект экономики. Об этом сообщили власти республики.
В Хабаровске уже 12 лет не могут достроить дамбу. Несмотря на жесткий дедлайн от Демешина, далеко не факт, что дамба будет готова в течение месяца. На Сахалине губернатор Лимаренко также выдал распоряжение об активизации работ по очистке русел рек.
Также русла рек чистят в Приморье. Идут работы по укреплению берегов, восстановлению и созданию дамб. После обрушившегося на Приморье в 2023-м тайфуна «Ханун» в регионе стараются работать на опережение. Именно Приморский край инициировал изменение федерального законодательства с целью расширения полномочий регионов по очистке водоемов.
Однако насколько край в действительности готов к удару стихии, выяснится уже на этих выходных. По Приморью объявлено штормовое предупреждение, циклон обрушится на край обильными дождями.