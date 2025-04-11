О чем будет новый гимн Крыма

Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также он отмечал, что существующий гимн уже «выполнил свою историческую роль». В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.