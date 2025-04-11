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Дома на севере Волгограда остались без водоснабжения из-за аварии

На Спартановке прорвало водопровод.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 апреля часть жителей Спартановки остались без воды из-за коммунальной аварии. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, подача воды приостановлена в некоторые дома на улицах Николая Отрады и набережной Волжской Флотилии в Тракторозаводском районе Волгограда.

— Большинство многоквартирных домов микрорайона Спартановка получают ресурс в полном объеме, — сообщили в «Концессиях».

Сейчас бригада «Концессий водоснабжения» работает на месте прорыва водопровода. Залатать трубу и завершить работы планируют к 14 часам пятницы. После вернется вода и в дома волгоградцев.