Дома на севере Волгограда остались без водоснабжения из-за аварии

Утром 11 апреля часть жителей Спартановки остались без воды из-за коммунальной аварии. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, подача воды приостановлена в некоторые дома на улицах Николая Отрады и набережной Волжской Флотилии в Тракторозаводском районе Волгограда.