В выходные центр Кишинева и часть Ботаники заблокируют на два дня: По молдавской столице пройдет массовый марафон — рассказываем, куда лучше не соваться

В центре столицы в эти выходные перекроют движение из-за спортивного марафона.
12 апреля из-за спортивных соревнований будет приостановлено дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре, между улицами А. Пушкина и М. Чеботарь.
А 13 апреля — по бульвару Штефана чел Маре, между улицами Тома Чорбэ и Чуфля, а также от улицы Чуфля до бульвара Дачия (по направлению к центру города).
В указанный период общественный транспорт будет перенаправлен на улицу Букурешть и прилегающие улицы, а некоторые троллейбусы ездить не будут.