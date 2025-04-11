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В выходные центр Кишинева и часть Ботаники заблокируют на два дня: По молдавской столице пройдет массовый марафон — рассказываем, куда лучше не соваться

В субботу и в воскресение центр столицы перекроют для движения транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В центре столицы в эти выходные перекроют движение из-за спортивного марафона.

12 апреля из-за спортивных соревнований будет приостановлено дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре, между улицами А. Пушкина и М. Чеботарь.

А 13 апреля — по бульвару Штефана чел Маре, между улицами Тома Чорбэ и Чуфля, а также от улицы Чуфля до бульвара Дачия (по направлению к центру города).

В указанный период общественный транспорт будет перенаправлен на улицу Букурешть и прилегающие улицы, а некоторые троллейбусы ездить не будут.