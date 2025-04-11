Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Космонавт исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья в столичном социальном проекте «Давай ДруЖИТЬ!», сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы продолжаем системно развивать программы поддержки детей, которые сильнее других нуждаются в заботе и внимании. Один из таких проектов — “Давай ДруЖИТЬ!”, который помогает детям-сиротам, ребятам с особенностями развития и подросткам из семей в трудной жизненной ситуации найти друзей и наставников, обрести важные ориентиры, поддержку и вдохновение. За 4,5 года благодаря проекту исполнилось более 230 желаний юных москвичей — от встреч с героями-спасателями, журналистами и спортсменами до различных мастер-классов, посвященных профессиональному мастерству. В преддверии Дня космонавтики исполнилась мечта двенадцатилетнего Арсения о встрече с настоящим космонавтом-испытателем — Героем России Антоном Шкаплеровым. Мальчик смог лично узнать, что чувствует человек в невесомости и как выглядит Земля из иллюминатора», — рассказала Ракова.
Заммэра уточнила, что Арсений с детства увлечён космосом: он с интересом читает научно-популярные книги, смотрит фильмы и собирает тематические игрушки. Подросток проходит курс комплексной реабилитации в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой — одном из самых «космических» центров столицы.
«Когда мне сказали, что есть дети, которые мечтают встретиться с космонавтом и всерьёз увлечены устройством Вселенной, не раздумывая согласился принять участие в проекте. Такие встречи вдохновляют, заставляют идти вперёд навстречу мечте. Я сам, будучи ребёнком, мечтал о космосе, и теперь, спустя годы, рад, что смог исполнить мечту детей. Ведь именно такие моменты делают нашу жизнь особенной», — рассказал космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров.
Ракова добавила, что ребята из реабилитационного центра, в свою очередь, провели для космонавта экскурсию по центру. Особое внимание они уделили тем самым «космическим» технологиям, которые помогают им восстанавливаться и двигаться вперёд.