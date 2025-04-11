Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья

«Мы продолжаем системно развивать программы поддержки детей, которые сильнее других нуждаются в заботе и внимании. Один из таких проектов — “Давай ДруЖИТЬ!”, который помогает детям-сиротам, ребятам с особенностями развития и подросткам из семей в трудной жизненной ситуации найти друзей и наставников, обрести важные ориентиры, поддержку и вдохновение. За 4,5 года благодаря проекту исполнилось более 230 желаний юных москвичей — от встреч с героями-спасателями, журналистами и спортсменами до различных мастер-классов, посвященных профессиональному мастерству. В преддверии Дня космонавтики исполнилась мечта двенадцатилетнего Арсения о встрече с настоящим космонавтом-испытателем — Героем России Антоном Шкаплеровым. Мальчик смог лично узнать, что чувствует человек в невесомости и как выглядит Земля из иллюминатора», — рассказала Ракова.