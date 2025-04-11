Для отряда «Кубань-СПАС» строят новое здание в Анапе

Министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков лично проверил, как продвигается строительство. На данный момент специалисты занимаются монтажом металлоконструкций, из которых будет сформирован каркас здания. Параллельно ведётся подсыпка участка для предотвращения подтоплений во время сильных дождей.