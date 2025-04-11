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Для отряда «Кубань-СПАС» строят новое здание в Анапе

В Анапе приступили к возведению модульного здания, которое станет новой базой для местного аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».

Источник: Министерство ГО и ЧС КК — Telegram

Сейчас отряд размещается на территории муниципальной службы спасения.

Министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков лично проверил, как продвигается строительство. На данный момент специалисты занимаются монтажом металлоконструкций, из которых будет сформирован каркас здания. Параллельно ведётся подсыпка участка для предотвращения подтоплений во время сильных дождей.

В 2025 году подобное модульное сооружение планируется установить также для спасателей из Армавира. Это позволит улучшить условия работы еще одного подразделения «Кубань-СПАС».

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Геленджике планируют построить новое депо Противопожарной службы.