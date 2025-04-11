Жара до + 36: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Пятница и суббота: солнце почти повсюду
Сегодня, 11 апреля, и в субботу, 12 апреля, по большей части территории республики сохранится сухая и ясная погода. Исключением станут северо-западные районы — Каракалпакстан, Хорезмская область и пустынные зоны Навоийской области. Здесь завтра местами возможны дожди с грозами.
Воскресенье: дожди заглянут на огонёк
13 апреля, в воскресенье, небольшие дожди и грозы ночью и в первой половине дня ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В остальных регионах осадки маловероятны, лишь вечером возможны кратковременные дожди с грозами, но и то — местами. Сурхандарьинская область и Ферганская долина проведут выходные без осадков.
Температура: почти лето
По большей части страны удержится очень тёплая погода. Днём температура поднимется до 27−32 градусов, местами — до 34, а на юге — даже до 36 градусов. Лишь на севере республики 12 апреля будет прохладнее — от 18 до 23 градусов, но уже на следующий день температура снова пойдёт вверх.
В предгорных и горных районах
А что в Ташкенте?
В столице в ближайшие дни ожидается преимущественно безоблачная погода. Лишь вечером в воскресенье, 13 апреля, синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой.
Ветер — восточный, от слабого до умеренного. Температура ночью — 14−19 градусов, днём — от 27 до 32 градусов.