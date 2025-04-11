Жара до + 36: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

По большей части страны удержится очень тёплая погода. Днём температура поднимется до 27−32 градусов, местами — до 34, а на юге — даже до 36 градусов. Лишь на севере республики 12 апреля будет прохладнее — от 18 до 23 градусов, но уже на следующий день температура снова пойдёт вверх.