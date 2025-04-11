В Самаре смягчили требования к размещению киосков и палаток на ярмарках

«Ярмарки всегда пользуются популярностью у самарцев. Мы стремимся обеспечивать наших жителей качественной продукцией, и в то же время поддерживать отечественного производителя. Теперь упрощены некоторые требования для того, чтобы сезонных ярмарок было больше, и они стали доступнее», — рассказал депутат Марат Габдрахманов. На заседании профильных комитетов обсуждали внесение изменений в правила благоустройства Самары. Помимо ярмарок, они касались внутриквартальных проездов и праздничного оформления. Так, ремонтом внутриквартальных проездов будут заниматься не районные администрации, а департамент ГХиЭ Самары. Также внесли дополнения для регламентации праздничного оформления города. Концепцию будут утверждать в постановлении мэрии.