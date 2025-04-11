В Братске руководитель организации не выплачивал четырем работникам зарплату

В Братске работникам торговой организации отказывались выплачивать зарплату, тогда они обратились за помощью в прокуратуру. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, была проведена проверка, во время которой удалось установить, что четырем сотрудникам не отдавали честно заработанное один месяц.