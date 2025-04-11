Убили семь бобров: двух сельчан задержали за незаконную охоту под Омском

«В остановленном им УАЗе ехали двое местных жителей, в салоне внедорожника представитель Министерства природных ресурсов и экологии обнаружил семь убитых бобров. Охота на них в настоящее время запрещена», — рассказали 11 апреля 2025 года в пресс-службе УМВД России по Омской области.