Убили семь бобров: двух сельчан задержали за незаконную охоту под Омском

Вооружившись незарегистрированными ружьями, двое жителей Омской области отправились добывать бобров. По версии полиции, грызунов охотники отстреливали ночью, сплавившись по Ушайре. За незаконный промысл в окрестностях села Качуково их задержал инспектор по охране животного мира.
«В остановленном им УАЗе ехали двое местных жителей, в салоне внедорожника представитель Министерства природных ресурсов и экологии обнаружил семь убитых бобров. Охота на них в настоящее время запрещена», — рассказали 11 апреля 2025 года в пресс-службе УМВД России по Омской области.
У задержанных мужчин изъяли охотничьи ружья ТОЗ-16 и ТОЗ-34. Как они были приобретены и где хранились — разбирается полиция.
Фото: УМВД России по Омской области.
Сумма ущерба, которую нанесли сельчане животному миру, составила 42 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей № 258 УК Российской Федерации.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местную жительницу оштрафовали на 53 тысячи рублей за продажу чужой ленты от комаров.