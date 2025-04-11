Администрация Ростова предупредила о штрафах за парковку на газонах

Размер штрафа варьируется от 4 до 100 тысяч рублей в зависимости от статуса территории и ущерба. Основные зоны, где парковка запрещена — это газоны и клумбы, детские и спортивные площадки, а также внутридворовые территории с зелеными насаждениями.