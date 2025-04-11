Администрация Ростова предупредила о штрафах за парковку на газонах

В Ростове ужесточили борьбу с парковкой на газонах — штрафы до 100 тысяч. Администрация донской столицы предупредила водителей о серьезных штрафах за стоянку на зеленых зонах. С начала года городские власти выписали 76 протоколов за подобные нарушения.
Размер штрафа варьируется от 4 до 100 тысяч рублей в зависимости от статуса территории и ущерба. Основные зоны, где парковка запрещена — это газоны и клумбы, детские и спортивные площадки, а также внутридворовые территории с зелеными насаждениями.
Такая парковка не только вредит экологии, но и мешает работе коммунальных служб. Особенно строго контролируют территории возле социальных объектов и в историческом центре.
Автовладельцам советуют внимательнее выбирать места для стоянки, чтобы не только избежать штрафа, но и сохранить городскую среду. Напоминаем, что жалобы на нарушителей можно оставить через мобильное приложение «Активный ростовчанин».