Мужчина и двое детей в больнице: на Нагаевском шоссе в Уфе в ДТП пострадали три человека

На Нагаевском шоссе в Уфе произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, шофер DAF при выезде на шоссе допустил опрокидывание полуприцепа-цементовоза, который рухнул на Range Rover. После этого обе машины вылетели на «встречку», пробив бетонные ограждения. В результате происшествия водителя «Рендж Ровера» и двоих детей-пассажиров экстренно госпитализировали.
На месте ЧП работали сотрудники ГАИ и других экстренных служб. После проведения необходимых мероприятий движение на данном участке дороги полностью восстановили.
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