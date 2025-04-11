В УрО РАН выявили предрасположенные к болезням вариации генов у коров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Ученые в Свердловской области впервые выявили и исследовали полный набор вариаций генов у пяти пород коров, широко использующихся в регионе. Эти данные помогут лучше выращивать животное, так как появилась информация о предрасположенностях к болезням и благоприятным физиологическим параметрам, например легкой переносимости жары, отела, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН.
«Совершенствование молекулярно-генетических технологий позволяет быстрее и дешевле проводить генетические исследования, направленные на поиск наиболее ценных особей крупного рогатого скота. Проблема генетического разнообразия отечественного генофонда популяций молочного крупного рогатого скота в настоящее время очень актуальна. Несмотря на высокие показатели продуктивности голштинской породы, животные других пород, обладающие высоким адаптационным потенциалом и устойчивостью к заболеваниям, могут стать незаменимым источником генетической изменчивости. Однако современные сравнительные данные о генетическом разнообразии большинства аборигенных пород по здоровью отсутствуют», — приводят в пресс-службе слова руководителя Уральского научно-исследовательского ветеринарного института, который входит в состав УрФАНИЦ Ольги Соколовой.
Аграриями выявлены варианты генов, определяющих состояние здоровья животных, устойчивость или предрасположенность к определенным заболеваниям и благоприятные физиологические параметры: мастит, кетоз, температурный стресс, легкость отела, продуктивное долголетие. Ученые изучали пять пород: голштинскую, сычевскую, истобенскую, тагильскую и суксунскую.
Также ученые из Екатеринбурга выявили свыше 400 микроорганизмов с генами устойчивости к антибиотикам. Исследования проводились в Свердловской области впервые. Для получения необходимой базы данных ветеринарные специалисты взяли более 400 проб молока и смывов из репродуктивного тракта коров голштинской породы.
Данная работа велась в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда.
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук объединяет в своей структуре шесть научно-исследовательских организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В области растениеводства ученые занимаются выведением новых сортов зерновых, кормовых, плодовых, ягодных культур и картофеля. В области ветеринарии и животноводства ведется работа по эпизоотическому благополучию сельскохозяйственных животных и геномная селекция и генотипирование крупного рогатого скота.