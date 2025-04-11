В УрО РАН выявили предрасположенные к болезням вариации генов у коров

«Совершенствование молекулярно-генетических технологий позволяет быстрее и дешевле проводить генетические исследования, направленные на поиск наиболее ценных особей крупного рогатого скота. Проблема генетического разнообразия отечественного генофонда популяций молочного крупного рогатого скота в настоящее время очень актуальна. Несмотря на высокие показатели продуктивности голштинской породы, животные других пород, обладающие высоким адаптационным потенциалом и устойчивостью к заболеваниям, могут стать незаменимым источником генетической изменчивости. Однако современные сравнительные данные о генетическом разнообразии большинства аборигенных пород по здоровью отсутствуют», — приводят в пресс-службе слова руководителя Уральского научно-исследовательского ветеринарного института, который входит в состав УрФАНИЦ Ольги Соколовой.