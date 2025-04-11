Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минсктранс» заявил о задержках общественного транспорта из-за пробок в Минске

Пробки в Минске вызвали задержки общественного транспорта 11 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Минске из-за пробок утром 11 апреля общественный транспорт следует с задержками. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Минсктранса».

Так, «Минсктранс» предупредил, что пробки образовались на ряде улиц, в том числе в центральной части столицы.

— Скопления транспорта наблюдаются по улице Аранской, Маяковского, Могилевской, Толстого, — прокомментировали на предприятии.

Пробки в Минске 11 апреля повлияли на движении общественного транспорта. Около 09.00 утра отставание от графика составляло до 20 минут.