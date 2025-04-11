«Минсктранс» заявил о задержках общественного транспорта из-за пробок в Минске

В Минске из-за пробок утром 11 апреля общественный транспорт следует с задержками. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Минсктранса».
Так, «Минсктранс» предупредил, что пробки образовались на ряде улиц, в том числе в центральной части столицы.
— Скопления транспорта наблюдаются по улице Аранской, Маяковского, Могилевской, Толстого, — прокомментировали на предприятии.
Пробки в Минске 11 апреля повлияли на движении общественного транспорта. Около 09.00 утра отставание от графика составляло до 20 минут.