Началось проектирование первого этапа КАД-2

Как отметил Линченко, новый мост позволит существенно сократить объём транзитного движения, идущего с северных регионов, в том числе из Мурманской области, в направлении центра России. Основной поток, который сейчас проходит через Вантовый мост и перегружает его, в перспективе будет перенаправлен по новой магистрали на М-11 и далее на Московское шоссе.