Электричка Ростов-Азов изменит расписание из-за ремонта путей

С 20 апреля пассажиров пригородного сообщения ждут изменения в расписании. Причина связана с проведением плановых ремонтных работ на участке пути. Так, согласно новому расписанию, электричка № 6026 Ростов-Азов будет отправляться в 12:58 (на 26 минут позже обычного). При этом, время в пути сохранится прежним. Прибытие в Азов запланировано на 14:06 также с 26-минутным опозданием.