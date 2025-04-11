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Электричка Ростов-Азов изменит расписание из-за ремонта путей

Ремонт путей внес коррективы: что ждет пассажиров электрички Ростов-Азов.

Источник: Комсомольская правда

График движения электрички Ростов-Азов временно изменится. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

С 20 апреля пассажиров пригородного сообщения ждут изменения в расписании. Причина связана с проведением плановых ремонтных работ на участке пути. Так, согласно новому расписанию, электричка № 6026 Ростов-Азов будет отправляться в 12:58 (на 26 минут позже обычного). При этом, время в пути сохранится прежним. Прибытие в Азов запланировано на 14:06 также с 26-минутным опозданием.

Все промежуточные остановки состав будет делать согласно обновленному графику. Рекомендуем пассажирам заранее планировать свое время".