Часть национального парка «Красноярские Столбы» закрыли для туристов

11 апреля для посетителей закрыли зону особой охраны национального парка «Красноярские Столбы». Это необходимо для профилактики пожарной опасности и поддержания спокойного пробуждения природы.
Когда точно снимут ограничения, пока неизвестно.
— Для рекреационной зоны месячник тишины предположительно будет объявлен с 11 мая. А для зоны особой охраны запрет на посещение необходим уже сейчас, — говорит Иван Кириллов, замдиректора по охране территории «Столбов».
Напомним, в 2025 году месячник тишины на территории парка действовал с 13 по 31 мая.
Ранее мы писали, что в крае начнет действовать особый противопожарный режим.