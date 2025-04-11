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Часть национального парка «Красноярские Столбы» закрыли для туристов

Зона особой охраны недоступна с 11 апреля.

Источник: Соцсети

11 апреля для посетителей закрыли зону особой охраны национального парка «Красноярские Столбы». Это необходимо для профилактики пожарной опасности и поддержания спокойного пробуждения природы.

Когда точно снимут ограничения, пока неизвестно.

— Для рекреационной зоны месячник тишины предположительно будет объявлен с 11 мая. А для зоны особой охраны запрет на посещение необходим уже сейчас, — говорит Иван Кириллов, замдиректора по охране территории «Столбов».

Напомним, в 2025 году месячник тишины на территории парка действовал с 13 по 31 мая.

Ранее мы писали, что в крае начнет действовать особый противопожарный режим.