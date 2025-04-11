В Самаре сняли около 3000 квадратных метров старой дороги на Московском шоссе

В Самаре стартовали работы по фрезерованию проезжей части на Московском шоссе. Подрядчики отремонтируют участок от выезда из города до проспекта Кирова, сообщают в пресс-службе правительства.
— Работы стартовали с 21:00 10 апреля от выезда в город в направлении к памятнику Ил-2, из-за чего ввели временные ограничения движения на двух полосах. Снятие дорожного полотна продлилось до 06:00, — отметили в сообщении.
За прошедшую ночь специалисты сняли около 3000 квадратных метров старого дорожного покрытия. Работы продолжатся на ежедневной основе. Срок завершения всех работ на участке — 1 сентября 2025 года.