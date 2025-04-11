В Свердловском округе Иркутска пройдет более 210 субботников

Также уже заявлено о масштабных работах, которые по инициативе депутатов Думы Иркутска, профессиональных и общественных объединений проведут в районе залива Якоби, на площадках Сибирского отделения Российской академии наук, в дендропарке, на Глазковском кладбище, в микрорайонах Университетский и поселок Энергетиков, на 4-й Железнодорожной. В ближайшее время организуют квиз по сбору мусора в овраге вблизи рощи «Звездочка».