В Свердловском округе Иркутска пройдет более 210 субботников

В них примут участие представители учреждений, предприятий, общественных организаций, ТОС, студенты, жители.
Первая массовая уборка в округе состоится 12 апреля. Ее проведут работники ОАО «РЖД» и студенты профильных учебных заведений. Они приведут в порядок полосу отвода железной дороги и пространства вблизи своих объектов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Также уже заявлено о масштабных работах, которые по инициативе депутатов Думы Иркутска, профессиональных и общественных объединений проведут в районе залива Якоби, на площадках Сибирского отделения Российской академии наук, в дендропарке, на Глазковском кладбище, в микрорайонах Университетский и поселок Энергетиков, на 4-й Железнодорожной. В ближайшее время организуют квиз по сбору мусора в овраге вблизи рощи «Звездочка».
В комитете отметили активность жителей округа, особенно с улиц Терешковой, 42, Кайской, 49−53, Чайковского, 16/1. Помимо этого, с наступлением тепла ТОС «Университетский» каждый вечер собирает мусор со склонов и других озелененных территорий.
«Все участки распределены, отдельные из них закреплены за ответственными лицами. Проведены встречи с руководителями 12 СНТ и ДНТ, 58 гаражных кооперативов, 34 автостоянок, 18 торговых центров, 15 ТОС, ряда учебных заведений. Определены пространства, где уборка требуется в первую очередь. По традиции это памятные места, связанные с подвигами земляков в годы Великой Отечественной войны и в наше время. Уже сформирован запас перчаток и мусорных мешков», — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.
Собственникам зданий и сооружений направлены письма о необходимости приведения в надлежащий вид фасадов и ограждений. Параллельно с этим подрядные организации уже проводят очистку опор освещения и заборов от рекламы. К середине апреля ликвидировано почти 3 тысячи листовок, закрашено около 100 кв. м аэрографии.
Комитет по управлению округом продолжит устранять несанкционированные свалки. Такие мероприятия предусмотрены в поселках Затон и Энергетиков, в микрорайонах Синюшина гора, Первомайский, Юбилейный, на Родниковой. К уборке будут привлекать депутатов городской Думы и их помощников, представителей предприятий, ТОС, обслуживающих организаций, студентов вузов и ссузов. Часть работ уже выполнена — очищено 46 пространств, вывезена 71 тонна мусора.
Управляющим компаниям рекомендовано обеспечить надлежащее санитарное состояние придомовых территорий, организовать своевременный вывоз мусора, выполнить ремонт и побелку контейнерных площадок, скосить сухую траву, убрать прошлогоднюю листву. Такие же предложения направлены в учебные заведения.
Также более 1000 владельцев индивидуальных жилых домов получили письма о необходимости очистки прилегающей территории.
Чтобы принять участие в уборке отдельных пространств Свердловского округа, можно обращаться в комитет по телефонам: 52−00−48, 52−03−61.
Напомним, общегородской субботник пройдет 26 апреля. Наводить порядок будут во всех районах Иркутска.