С 12 апреля в Челябинской области запустят дополнительные электрички

«В связи с сезонным увеличением количества пассажиров, совершающих “дачные” и туристические поездки, по 12 октября будут курсировать дополнительные пригородные поезда», — прокомментировали в ЮУЖД.
Речь идет о поездах сообщением Челябинск — Миасс-1 (отправление в 08:45) и обратно (16:01); Челябинск — Верхний Уфалей (отправление в 08:22) и обратно (14:41).
Кроме того, на летний сезон введены дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах для ряда электричек в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.
Планируется увеличить количество вагонов в составе некоторых поездов на направлении Челябинск — Шумиха.