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С 12 апреля в Челябинской области запустят дополнительные электрички

С 12 апреля в Челябинской области запустят четыре дополнительных пригородных поезда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с сезонным увеличением количества пассажиров, совершающих “дачные” и туристические поездки, по 12 октября будут курсировать дополнительные пригородные поезда», — прокомментировали в ЮУЖД.

Речь идет о поездах сообщением Челябинск — Миасс-1 (отправление в 08:45) и обратно (16:01); Челябинск — Верхний Уфалей (отправление в 08:22) и обратно (14:41).

Кроме того, на летний сезон введены дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах для ряда электричек в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.

Планируется увеличить количество вагонов в составе некоторых поездов на направлении Челябинск — Шумиха.