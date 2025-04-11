«Номер один». Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир

«Биометрия — это будущее. И я не сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет этот способ оплаты как в метрополитене, на железной дороге, в аэроэкспрессе, так и в наземном транспорте будет превалирующим. Уже сегодня по количеству видов транспорта, в которых работает биометрия, Москва номер один в мире», — рассказал Ликсутов.