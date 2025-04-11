Омичка попыталась получить посылку и лишилась 1,1 млн рублей

Инцидент зарегистрировали в Кировском округе города. Обратившаяся в полицию женщина пояснила, что после звонка «с почты» с ней связалось еще несколько человек. Они представились сотрудниками Роскомнадзора, Центробанка. Незнакомцы посоветовали омичке перевести деньги на якобы надежный счет, чтобы защититься от взломщиков аккаунта. Жертва махинаторов выполнила все их рекомендации.