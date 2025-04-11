Омичка попыталась получить посылку и лишилась 1,1 млн рублей

66-летняя жительница Омска получила в мессенджере сообщение: «На Ваше имя пришла посылка». Затем позвонил лжепочтальон и предложил забрать послание без очереди, запросил код из смс. Так пенсионерку втянули в обменную схему и обокрали на 1,1 млн рублей. Об этом рассказали в УМВД региона 11 апреля.
Инцидент зарегистрировали в Кировском округе города. Обратившаяся в полицию женщина пояснила, что после звонка «с почты» с ней связалось еще несколько человек. Они представились сотрудниками Роскомнадзора, Центробанка. Незнакомцы посоветовали омичке перевести деньги на якобы надежный счет, чтобы защититься от взломщиков аккаунта. Жертва махинаторов выполнила все их рекомендации.
«Перевела свои сбережения в размере 900 000 рублей на “безопасный счет”. Далее злоумышленники убедили пожилую омичку сдать в ломбард золотые украшения, а вырученные 200 000 рублей также отправить. Когда после перевода денежных средств собеседник перестал выходить на связь, пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.
Ранее «КП Омск» рассказала, что подобным образом обокрали и лаборанта местной клиники. За попытку забрать посылку ее сотрудница отдала 1,5 млн рублей.