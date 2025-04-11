В село Рождествено Самарской области доставили продукты

В Самарской области местные жители пожаловались на дефицит продуктов, с которым столкнулись в селе Рождествено. Некоторое время поставка с продовольствием задерживалась, из-за чего полки в магазинах стали пустыми.
После освещения ситуации в социальных сетях и СМИ в село вечером в четверг, 10 апреля, наконец-то привезли продукты.
— Грузовая переправа так и не работает, хотя лед растаял давным-давно. Огромное спасибо нашим продавцам — благодаря их труду у нас за Волгой есть чем питаться, — отметили местные жители.
О том, почему возникли проблемы с переправой и как решится ситуация в будущем, пока неизвестно.