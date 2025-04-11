Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В село Рождествено Самарской области доставили продукты

В Самарской области жители отдаленного села получили продукты после сообщений в СМИ.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местные жители пожаловались на дефицит продуктов, с которым столкнулись в селе Рождествено. Некоторое время поставка с продовольствием задерживалась, из-за чего полки в магазинах стали пустыми.

После освещения ситуации в социальных сетях и СМИ в село вечером в четверг, 10 апреля, наконец-то привезли продукты.

— Грузовая переправа так и не работает, хотя лед растаял давным-давно. Огромное спасибо нашим продавцам — благодаря их труду у нас за Волгой есть чем питаться, — отметили местные жители.

О том, почему возникли проблемы с переправой и как решится ситуация в будущем, пока неизвестно.