Новое 4-этажное отделение построят в Иркутской областной больнице

В Приангарье планируют приступить к строительству нового приемного отделения Иркутской областной клинической больницы ордена «Знак Почета». До 18 апреля будут приниматься заявки от подрядчиков на проведение проектно-изыскательских работ, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Стоимость проектно-изыскательских работ составит 28,8 млн рублей. На строительство отделения выделят всего около 1 млрд рублей. Запланировано не менее четырех этажей, включая подвальное помещение. Здание рассчитано на прием 50 машин скорой помощи в смену.
По проекту в отделении должны располагаться экстренные операционные, противошоковая палата, палаты анестезиологии и реанимации, мощный диагностический блок. Это позволит приступить к оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с острой хирургической, сердечно-сосудистой патологией в первые минуты после поступления.
«Этот проект — важный шаг в развитии медицинской инфраструктуры региона. Новое отделение позволит значительно повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи. Особое внимание уделяем созданию совре