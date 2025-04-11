Новое 4-этажное отделение построят в Иркутской областной больнице

В Приангарье планируют приступить к строительству нового приемного отделения Иркутской областной клинической больницы ордена «Знак Почета». До 18 апреля будут приниматься заявки от подрядчиков на проведение проектно-изыскательских работ, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.